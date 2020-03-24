Яндекс тестирует кнопки заказа еды и продуктов в приложении Яндекс.Такси

Яндекс начал тестировать на главном экране приложения Яндекс.Такси кнопки заказа сервиса Яндекс.Еда и экспресс-доставки продуктов Яндекс.Лавка. Это заметили некоторые пользователи приложения, а в компании подтвердили тестирование.

Пока новая версия доступна лишь небольшому проценту аудитории приложения, для всех пользователей Яндекс планирует выпустить обновление в течение полутора-двух недель.

Заказ еды и продуктов из приложения Такси будет доступен в тех городах, где работают Яндекс.Еда (33 города в России и Казахстане) и Яндекс.Лавка (Москва и Санкт-Петербург).

В Яндексе не комментируют дальнейшие планы по развитию приложения Яндекс.Такси. Однако близкий к компании источник утверждает, что компания рассматривает его как возможную базу для создания суперприложения.

До этого Яндекс.Еда работала через приложение Такси только в Казахстане, где сервис появился в августе 2019 года. Яндекс.Лавка изначально была доступна в Еде, а на базе приложения Яндекс.Такси сервис работает в Санкт-Петербурге, где начал работать в феврале этого года.

Отметим также, что суперприложение на базе свой сецсети ВКонтакте уже развивает компания Mail.ru Group, декларируя, что суперапп позволит на одном экране удовлетворять различные пользовательские потребности: коммуникативные, развлекательные, финансовые и деловые.