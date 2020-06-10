Яндекс предоставил бесплатный доступ к Яндекс.Телефонии благотворительным фондам

У социального проекта Яндекса «Помощь рядом» появилось новое направление. Теперь Яндекс помогает благотворительным фондам из ассоциации «Все вместе» поддерживать связь с людьми, которым нужна помощь.

Яндекс предоставил фондам доступ к своей виртуальной АТС — Яндекс.Телефонии и оплачивает все разговоры сотрудников и волонтеров. Первыми работать с Телефонией начали фонды «Дети наши», «Старость в радость» и «Гилель».

Кира Семенова, директор ассоциации «Все вместе»:

«Этой весной мы все были ограничены в личном общении, поэтому благотворительным фондам пришлось искать новые методы работы. Мы начали сотрудничать с Яндексом в начале мая и быстро убедились, что многим можно помочь и без личного присутствия. Сейчас программы помощи по телефону работают в семи регионах страны. Уверена, что они будут востребованы и после снятия всех ограничений».

Фонды «Старость в радость» и «Гилель» организовали службу поддержки для одиноких пожилых людей. Волонтеры созваниваются с ними несколько раз в неделю: просто поболтать или поговорить о наболевшем. Если требуется участие психолога, фонд привлекает консультанта из онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk.

Фонд «Дети наши» запустил в Демидовском районе Смоленской области горячую линию для семей в трудной жизненной ситуации. Позвонив на бесплатный номер 8-800, который указан на листовках фонда, можно рассказать специалистам фонда о своих проблемах и попросить помощи.

Яндекс.Телефония доступна в браузере и в приложениях для iOS и Android. Волонтеры и сотрудники фондов могут общаться со своими подопечными из любого места, где есть интернет.

Напомним, социальный проект Яндекса «Помощь рядом» был запущен в марте для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла в период пандемии коронавируса. В рамках проекта Яндекс организовывал поездки медицинских работников на вызовы на дому, доставлял продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус. На старте проекта компания вложила в него 250 миллионов рублей.