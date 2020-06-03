Яндекс.Телефония делает тариф «Профи» бесплатным до конца сентября

В сервисе Яндекс.Телефония до 30 сентября 2020 года действует специальное предложение: можно протестировать виртуальную АТС с тарифом «Профи» бесплатно (при стандартной цене 43,3 рубля в день), а также получить расширение «+10 рабочих мест» на это время без абонентской платы.

Для новых клиентов сервиса операторы-партнеры дают возможность выбрать и использовать первый номер на протяжении 90 дней без абонентской и инсталляционной платы с пакетом минут в подарок.

Отметим, что помимо поддержки наиболее востребованных функций виртуальной АТС, Яндекс.Телефония позволяет строить графы маршрутизации звонков и объединять статистику по компании и каждому отдельному сотруднику в мобильном приложении.

Также в сервисе предусмотрена возможность детального анализа всех этапов звонка и сегментации клиентской базы. Наличие нумерации в 56 регионах РФ позволит использовать отдельный номер практически на каждом региональном поддомене сайта чтобы выяснить, с какого региона идет основной звонковый поток обращений.

Напомним, сервис Яндекс.Телефония работает с юридическими лицами Москвы и Санкт-Петербурга с апреля 2016 года. Основная аудитория — это компании, которые работают в сфере торговли. Сервисом также пользуются организации из сфер строительства, недвижимости, информационных технологий и услуг.

В апреле 2017 года Яндекс.Телефония открылась для частных лиц и заработала в других городах Российской Федерации.

