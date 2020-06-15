Яндекс запустил сервис видеовстреч Яндекс.Телемост

Яндекс запустил сервис видеовстреч под названием Яндекс.Телемост. Сервис позволит людям быстро собрать удаленную рабочую встречу или поболтать с друзьями онлайн. Время беседы не ограничено, а создать встречу и пригласить участников можно буквально за пару секунд — ссылка-приглашение автоматически копируется в буфер обмена для удобства.

Телемост — максимально доступный и простой в использовании сервис. Для того чтобы начать встречу или присоединиться к ней, не нужно устанавливать отдельное приложение: сервис работает в Яндекс.Браузере и Chrome, а также в приложениях Яндекс.Диск и Яндекс.Почта. Постепенно Телемост будет интегрирован и в другие продукты Яндекса и заработает в других браузерах.

Яндекс.Телемост доступен по прямой ссылке telemost.yandex.ru. Ссылку-приглашение на встречу можно открыть в браузере, мобильных и десктопных приложениях Яндекс.Диска и в приложениях Яндекс.Почты для iOS и Android. В первой версии сервиса уже доступны все необходимые функции, а в будущем пользователи получат дополнительные возможности.

Напомним, в конце апреля Яндекс обновил свой мессенджер. Теперь в нем есть все что нужно для общения: чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.