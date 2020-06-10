Яндекс начал открытое тестирование бесплатного видеохостинга для партнеров РСЯ

У партнеров Рекламной сети появился бесплатный видеохостинг от Яндекса. С его помощью издатели могут размещать видео на своем сайте без лишних затрат и «из коробки» монетизировать контент через РСЯ и ADFOX, прямые продажи рекламы и другие системы.

Видеохостинг для партнеров РСЯ, это прежде всего видеоплеер, который можно адаптировать под дизайн площадки. Например, это может выглядеть вот так:

Плеер работает на разных платформах, поэтому загруженное видео будет прекрасно смотреться в вебе и на десктопах, и на мобильных. При этом не придется тратиться на разработку и обслуживание. А еще плеер поддерживает:

технологию защищенного контента DRM,

адаптивный стриминг (HLS, MPEG-DASH),

автостарт и остановку проигрывания в зависимости от видимости.

Предзагрузка контента и рекламы в плеере позволяет ускорить доставку видеоконтента пользователю и, в результате, повысить доходы от монетизации.

Контент, размещенный на видеохостинге, увидит вся аудитория сервисов Яндекса. Ролик будет появляться в результатах поиска Яндекса или Яндекс.Видео, если пользователь сделает релевантный запрос. Отсюда зритель сможет перейти на страницу сайта, где размещено это видео, и площадка сможет получить дополнительный трафик из сервисов Яндекса на конкретную статью.

Помимо этого, новые инструменты позволяют загрузить видео из хранилища Яндекса в Эфир и Дзен — и получить еще больше трафика.

Видеохостинг поддерживает РСЯ и ADFOX «из коробки», прямые продажи рекламы и подключение других систем. А еще — управление монетизацией: партнер не просто встраивает видео, а самостоятельно определяет объемы и способ показа рекламы. Доступны все форматы рекламы от РСЯ для монетизации видео — преролл, мидролл, постролл и overlay.

Для управления контентом будет доступен личный кабинет с наглядной статистикой. В нем, кроме данных по монетизации, можно отслеживать и анализировать количество и среднее время просмотров, источники трафика, а также лучше узнать аудиторию (пол, возраст, географию зрителей).

Видеохостингом по запросу могут воспользоваться все партнеры РСЯ. Чтобы принять участие в бета-тесте, нужно обратиться к своему менеджеру РСЯ или заполнить короткую форму на странице службы поддержки, выбрав тематику обращения «Видеохостинг».

Напомним, в начале мая в РСЯ появился адаптивный баннер для монетизации приложений. За счет алгоритма вычисления размера реклама в адаптивном баннере отображается без полей и заполняет весь блок.