Яндекс удалил из Вебмастера ошибочные уведомления об изменении title/description

Команда Яндекс.Вебмастера сообщила об удалении ошибочных уведомлений об изменении title/description, которые вчера могли появиться в аккаунтах вебмастеров:

«Для тех сайтов, где не было изменений в описаниях и заголовках страниц, сообщения в Диагностике удалены. Информирование произошло ошибочно, а влияния на результаты поиска не было. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и сделаем все возможное, чтобы это не повторилось. Сайтам, у которых сообщение о проблеме осталось, мы рекомендуем проверить содержимое тегов на страницах».

О правильном оформлении основных элементов страницы сайта можно почитать в Помощи.

Напомним, 14 января на многих аккаунтах в Яндекс.Вебмастере появилась ошибка с «отсутствующими» title/description:

Руководитель службы Яндекса по работе с вебмастерами Михаил Сливинский сообщил, что имеет место технический сбой и техподдержка Вебмастера уже работает над устранением проблемы.

