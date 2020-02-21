Яндекс.Транспорт и Яндекс.Карты объединились в одно приложение

Яндекс объединил Транспорт и Карты в одно приложение. Отдельное приложение Транспорт будет работать до мая 2020 года — у пользователей еще есть время, чтобы перейти в Яндекс.Карты.

Карты умеют все то же самое: показывать движение автобусов, пробки и сохранять в избранное маршруты и остановки. При переходе все важные данные автоматически перенесутся из Транспорта в Карты.

Следить за движением автобусов в Картах можно в специальном разделе. Он включается с помощью кнопки «Транспорт» на главном экране. При этом вид карты изменится — иконки мест и автомобильные дороги будут менее заметными и не будут отвлекать от поиска нужного автобуса, а остановки станут крупнее.

Карты в реальном времени показывают движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток больше, чем в 70 городах России.

Компания планирует добавить в Яндекс.Карты полное расписание транспорта и развивать алгоритмы построения маршрутов, чтобы приложение предлагало больше вариантов.

Напомним, Яндекс.Карты представили новый раздел «Транспорт» в ноябре 2019 года.

В январе текущего года Яндекс добавил в веб-версию Карт «Маршруты для малого бизнеса», чтобы помочь небольшим компаниям с собственной доставкой составлять и оптимизировать маршруты для водителей.