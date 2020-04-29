Яндекс убрал из выдачи вкладку с обсуждаемым контентом по запросам о фильмах, географических объектах и известных личностях.

Причиной принятия такого решения стали проблемы в продукте, проявившиеся после запуска. После жалоб пользователей была произведена проверка, установившая, что контент во многих ответах такого типа оказался некачественным.

Для некоторых объектов показывались формально соответствующие запросу, но неинтересные, нишевые или некачественные документы. Это связано с тем, что плохо работал отбор топа документов — например, отдавалось предпочтение свежим или комментируемым документам в ущерб релевантности и не применялись ранжирующие алгоритмы, которые призваны обеспечить качество продукта.

В некоторых случаях на страницу поисковой выдачи попадали случайные свежие публикации из-за того, что у них были комментарии.

Команда Поиска Яндекса приносит свои извинения всем тем, кого обидела или могла оскорбить некорректная работа этого алгоритма:

«Мы также хотим поблагодарить за обратную связь всех неравнодушных пользователей. Попытка улучшить качество поиска может дать достаточно хорошие результаты в среднем, но отдельные неудачные примеры могут поставить под сомнение всю идею такого улучшения. Еще раз посмотрев на получившееся качество и получив массу негативных комментариев, мы приняли решение отключить вкладку с дополнительным контентом для всех пользователей. В будущем мы улучшим тестирование новых функций перед запуском, чтобы избежать подобной ситуации».

Напомним, на прошлой неделе Яндекс обновил свой мессенджер, который пришел на смену Яндекс.Чатам, в которых люди обсуждают новости с соседями по Району, связываются с магазинами на Маркете и общаются на других сервисах Яндекса.