Яндекс разрешил своим сотрудникам работать из дома до сентября

Компания Яндекс разрешила своим сотрудникам до сентября работать в удаленном режиме.

Как сообщили в пресс-службе компании, из дома могут работать все, кто имеет такое желание и возможность. Для тех же сотрудников, кто не может работать дома и особенно страдает в самоизоляции, Яндекс оборудует в офисе несколько десятков безопасных мест для работы. Сейчас продумывается организация тестирования сотрудников.

Ранее о планах оставить сотрудников на все лето на удаленной работе объявила и Mail.ru Group. Компания допускает в офис лимитированное количество сотрудников, каждый из которых, приходя на работу, должен сдать экспресс-тест на коронавирус в специально созданной для этого лаборатории.

Напомним, Яндекс перевел своих сотрудников на удаленный режим работы 13 марта. А для тех сотрудников, которым необходимо присутствовать в офисе, компания ввела компенсацию поездок на такси и Яндекс.Драйве для поездок из дома в офис и из офиса домой.