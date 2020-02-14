Яндекс увеличил выручку на 37% в 2019 году

Выручка Яндекса в 2019 году увеличилась на 37% по сравнению с 2018 годом и составила 175,4 млрд руб. ($2 833,2 млн). Как сообщается в финансовом отчете компании, доходы Яндекса без учета Яндекс.Маркета выросли на 39% по сравнению с прошлым финансовым годом.

При этом чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 2019 год составила 11,2 млрд рублей ($180,9 млн), что на 75% меньше по сравнению с 2018 годом; рентабельность по чистой прибыли — 6,4%.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 6% — до 23,5 млрд рублей ($380,3 млн). Скорректированная рентабельность чистой прибыли составила 13,4%.

Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний Яндекса:

«2019 год был очень успешным по всем параметрам. Наша выручка выросла на 39% благодаря вкладу каждого из направлений. Мы значительно продвинулись в разработке технологии беспилотного управления при довольно скромных вложениях, и сегодня это технология мирового уровня, наравне с ведущими аналогами в индустрии. Мы продолжим развивать наши технологии и поддерживать рост заметных направлений в экосистеме Яндекса, таких как лента персональных рекомендаций Дзен и новый гиперлокальный сервис доставки продуктов Яндекс.Лавка».

Также в отчете приводятся финансовые результаты компании за 4 квартал 2019 года:

Чистая прибыль снизилась на 95% по сравнению с 4 кварталом 2018 года — до 0,3 млрд руб. ($4,5 млн); рентабельность по чистой прибыли составила 0,5%.

Скорректированная чистая прибыль снизилась на 22% по сравнению с 4 кварталом 2018 года – до 5,4 млрд руб. ($87,2 млн); скорректированная рентабельность чистой прибыли составила 10,4%.

Выручка составила 51,7 млрд рублей ($835,1 млн), что на 33% больше по сравнению с 4 кварталом 2018 года.

Скорректированная EBITDA составила 13,2 млрд рублей ($213,7 млн ), что на 7% больше по сравнению с 4 кварталом 2018 года; скорректированная рентабельность по EBITDA — 25,6%.

Доля Яндекса на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в четвертом квартале 2019 года составила в среднем 57,5%. В четвертом квартале 2018 года она составляла 56,5%, а в третьем квартале 2019 года — 56,6% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе Android составила в четвертом квартале 2019 года 54,3%, тогда как в третьем квартале она составляла 52,8%, а в четвертом квартале 2018 года — 49,5% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

Количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2018 года на 7%.

Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети Яндекса выросло в совокупности на 20% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2018 года.

Средняя цена за клик (cost per click) снизилась на 3% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2018 года.

Отметим, годовая выручка Яндекса, без учета Яндекс.Маркета в 2018 году, выросла по сравнению с 2017 годом на 41%, составив 126,4 млрд рублей ($1819,9 млн).