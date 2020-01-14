Беспилотные автомобили Яндекса проехали 7 тысяч км по улицам Лас-Вегаса

Беспилотные автомобили Яндекса во второй раз были представлены во время международной выставки электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Суммарный пробег за время подготовки к событию и 6 дней работы выставки составил более 7000 км. Автомобили передвигались по улицам города в автономном режиме и без инженера-испытателя за рулем.

За 6 дней выставки прокатиться на беспилотных автомобилях Яндекса смогли более сотни гостей. В их числе вице-губернатор штата Мичиган Гарлин Гилкрист (Garlin Gilchrist). Этот штат уже не первый раз демонстрирует свою заинтересованность в развитии технологий беспилотного транспорта. В мае 2019 года здесь был объявлен конкурс на осуществление автономных поездок для посетителей Североамериканского Международного Автосалона в Детройте 2020 года. Яндекс стал одним из победителей этого конкурса, и уже в июне беспилотные автомобили компании снова будут перевозить гостей крупного международного события, теперь в качестве такси.

Напомним, Яндекс работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 года. Свою первую модель беспилотника компания представила в мае 2017 года. Беспилотный автомобиль Яндекса впервые проехал по улицам Москвы после снегопада в феврале 2018 года. В июне он успешно преодолел 789 км, доехав от Москвы до Казани.

Сейчас беспилотники Яндекса работают в тестовом режиме в казанском городе-университете Иннополис.

Первые демонстрационные поездки беспилотного автомобиля Яндекса в Лас-Вегасе были приурочены к Международной выставке потребительской электроники (CES), которая проходила в Неваде в начале прошлого года.