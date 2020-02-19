В Яндекс.Вебмастере появился раздел «Представление в поиске»

Чем информативнее в результатах поиска представлен сайт, тем больше вероятность того, что пользователь выберет именно его. Улучшить отображение сайта помогают такие элементы поисковой выдачи, как сниппеты и специальные ответы.

В Яндекс.Вебмастере появился специальный раздел «Представление в поиске», где собрана подробная информация об этих элементах выдачи и способах влияния на их внешний вид.

Специальные ответы — это элементы поисковой выдачи, которые отображаются в отдельном блоке: в полной версии сайта справа от результатов поиска, в мобильной версии — над или между ними.

Помимо основной информации, как правило, карточка специального ответа содержит дополнительную информацию. Какую именно — зависит от типа объекта. Например, в специальном ответе может быть добавлен контент с сайта или контактные данные организации.

Сниппет — это блок с описанием страницы сайта, который выводится в результатах поиска. Благодаря сниппету пользователь получает представление о странице или нужную информацию, не заходя на сайт.

Чем сниппет привлекательнее и информативнее, тем больше вероятность того, что сайт получит больше внимания пользователей. Вебмастер может повлиять на внешний вид своего сниппета и сделать его гораздо привлекательнее для пользователей, добавив в него дополнительную информацию. Например, фото и цену товаров, контакты организации, фавиконку и другие данные.

Напомним, в декабре Яндекс вывел из беты ИКС и обновил страницу «Показатели качества». А в разделе «Поисковые запросы» Яндекс.Вебмастера появился новый отчет, который позволяет просматривать статистику в разрезе конкретных адресов страниц.

