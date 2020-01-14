Яндекс.Вебмастер перестал отображать title

Оксана Мамчуева -
214

Сегодня на многих аккаунтах в Яндекс.Вебмастере наблюдается ошибка с «отсутствующими» title. Об этом сообщил Александр Денисов (агентство Kite) на своей странице в Facebook.

По наблюдениям Александра, на данный момент значительных изменений в выдаче не обнаружено:

«Предполагаю, что эта ошибка не более, чем глюк Вебмастера, по аналогии с недавней рассылкой сообщений о фильтре малополезного контента. На ранжировании проектов такая ошибка скорее всего не скажется».

Руководитель службы Яндекса по работе с вебмастерами Михаил Сливинский подтвердил это предположение, сообщив, что техподдержка Вебмастера уже работает над устранением проблемы. И на результаты поиска полученные оповещения никак не должны повлиять.

На вопрос о возможности обратной ситуации, когда в результатах поиска какие-то ошибки учитываются, но в Вебмастере при этом не отображаются, Сливинский ответил, что Яндекс старается максимально синхронизировать сообщения в Вебмастере с состоянием сайта в поиске.

Напомним, в декабре в Яндекс.Вебмастере появилась возможность скачать архив внутренних ссылок.

Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

3
Прокомментировать

avatar
3 Цепочка комментария
0 Ответы по цепочке
3 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
3 Авторы комментариев
ВячеславАнтон МедведевИван Авторы недавних комментариев
  Подписаться  
новее старее большинство голосов
Уведомление о
Иван
Гость
Иван

У меня тоже по ряду проектов такая ошибка просочилась. Побежал сканировать сайты, но проблемы никакой нет)

Голос за1Голос против  Ответить
1 час назад
Антон Медведев
Участник
Антон Медведев

Блин ребят спасибо за новость, а то меня б щас сердечный приступ сразил бы

Голос за1Голос против  Ответить
47 минут назад
Вячеслав
Гость
Вячеслав

Ага, глюк!
Было дело с неподдерживаемым форматом!
Потом падение трафика, потом Вега! )))

Голос за0Голос против  Ответить
27 минут назад