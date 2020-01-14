Яндекс.Вебмастер перестал отображать title

Сегодня на многих аккаунтах в Яндекс.Вебмастере наблюдается ошибка с «отсутствующими» title. Об этом сообщил Александр Денисов (агентство Kite) на своей странице в Facebook.

По наблюдениям Александра, на данный момент значительных изменений в выдаче не обнаружено:

«Предполагаю, что эта ошибка не более, чем глюк Вебмастера, по аналогии с недавней рассылкой сообщений о фильтре малополезного контента. На ранжировании проектов такая ошибка скорее всего не скажется».

Руководитель службы Яндекса по работе с вебмастерами Михаил Сливинский подтвердил это предположение, сообщив, что техподдержка Вебмастера уже работает над устранением проблемы. И на результаты поиска полученные оповещения никак не должны повлиять.

На вопрос о возможности обратной ситуации, когда в результатах поиска какие-то ошибки учитываются, но в Вебмастере при этом не отображаются, Сливинский ответил, что Яндекс старается максимально синхронизировать сообщения в Вебмастере с состоянием сайта в поиске.

Напомним, в декабре в Яндекс.Вебмастере появилась возможность скачать архив внутренних ссылок.