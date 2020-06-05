На Яндекс.Видео появился совместный просмотр

На Яндекс.Видео появилась возможность совместного просмотра. Теперь можно вместе смотреть фильмы, сериалы и видео блогеров, даже находясь далеко друг от друга.

Чтобы устроить киновечеринку, нужно выбрать видео с отметкой «Смотрите с друзьями». По клику на нее откроется страница, куда можно позвать друзей — достаточно отправить им ссылку.

Во время сеанса можно общаться друг с другом в чате: обсуждать игру актеров, задавать вопросы и делиться впечатлениями. А если кто-то захочет сделать перерыв, скажем, чтобы сходить за чаем, организатор просмотра может приостановить его для всех участников. Для совместного просмотра доступен весь контент Яндекс.Эфира и несколько тысяч фильмов и сериалов из каталога онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD.

Часть контента предоставляется по подписке или за отдельную плату. А чтобы все зрители могли попробовать новую возможность, КиноПоиск дарит 45 дней подписки всем, у кого ее пока нет. Получить подписку можно по промокоду SMOTRIMVMESTE.

Напомним, в мае Яндекс добавил на КиноПоиск безопасный детский режим. Теперь любой подписчик онлайн-кинотеатра может создать один или несколько детских профилей, где на основе возрастных ограничений и персональных рекомендаций будет формироваться отдельная витрина с мультфильмами, фильмами и сериалами, подходящими интересам ребенка.