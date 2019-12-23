АЗАПИ предупредила о возможной блокировке сервисов Яндекс.Видео и YouTube в России

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) предупредила о возможной блокировке сервисов Яндекс.Видео и YouTube на территории России из-за нарушения авторских прав на книги.

Как сообщает гендиректор АЗАПИ Максим Рябыко, в начале декабря 2019 года апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление издательства «Эксмо» о принятии обеспечительных мер по книге «Задача трех тел» Лю Цысиня, нелегальные аудиоверсии которой появились на YouTube и Яндекс.Видео.

Теперь YouTube и Яндекс обязаны удалить нелегальные копии книги или попасть под блокировку в России. Представитель Яндекса от комментариев отказался, поскольку определение в компанию не поступало. Представитель Google (владелец YouTube) не ответил на запрос.

Сервисы обязаны удалять пиратский контент, но книга все еще доступна на этих площадках. Согласно закону о вечной блокировке пиратских сайтов, сервисы могут быть заблокированы навсегда, если дважды проиграют в суде спор по заявлению правообладателя.

«Эксмо» намерено идти до конца и добиваться добровольного удаления Яндексом нелегальных аудиокниг, уверяет Рябыко:

«Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке Яндекс.Видео и YouTube в России».

Вечная блокировка – крайняя мера в борьбе с пиратскими сайтами, она действует с 2015 года. Если сайт не отвечает на жалобы правообладателя, то Мосгорсуд может вынести определение о предварительных обеспечительных мерах. Соответствующая интернет-страница попадает в реестр Роскомнадзора и блокируется до тех пор, пока пиратская копия не удаляется. Если правообладатель повторно находит нелегальную копию контента на каком-то сайте, то может потребовать вечной блокировки всего ресурса: даже если тот позднее удалит весь пиратский контент, ничего не изменится.

Отметим, что угрозу вечной блокировки Яндекс.Видео использовал в августе 2018 г. холдинг «Газпром-медиа», чтобы убедить интернет-компанию реагировать на жалобы правообладателей. В итоге осенью крупнейшие телехолдинги и интернет-компании на площадке Роскомнадзора подписали меморандум, предусматривающий создание антипиратского реестра и внесудебное сотрудничество сторон.