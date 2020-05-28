Яндекс сообщил инвесторам о начале восстановления рекламного рынка

Топ-менеджеры Яндекса на прошлой неделе проинформировали инвесторов о росте рекламной выручки и увеличении числа поездок на Яндекс.Такси в мае по отношению к апрелю.

Как сообщается в записке Goldman Sachs, составленной по итогам виртуальных встреч топ-менеджеров Яндекса с инвесторами, падение рекламной выручки интернет-компании в мае замедлилось. Если в нерабочем апреле рекламные доходы упали на 17-19% по сравнению с апрелем прошлого года, то в мае (за период по 22 мая) уже только на 7-9% год к году.

При этом в мае выручка от рекламодателей из сектора малого и среднего бизнеса по сравнению с апрельскими объемами растет быстрее, чем от рекламодателей из других сегментов. В апреле, отмечается в записке, этот сектор демонстрировал такую же динамику, как и крупные компании.

«Все группы рекламодателей демонстрируют растущую или нейтральную динамику, но некоторые сегменты — путешествия, автомобили и недвижимость — остаются под давлением», — сказано в записке.

Среди наиболее значимых выводов в отчете — тренды в рекламе и такси для компании «постепенно улучшаются по сравнению с точкой дна, которой они достигли в апреле». Отмечается, что на основе динамики выручки Яндекса, как одной из самых дорогих компаний рунета, можно сделать вывод о динамике восстановления экономики России.

Некоторые участники рынка рекламы и аналитики предполагают, что результаты Яндекса демонстрируют оживление экономической активности и начало выхода из кризиса.С 12 мая в России закончился период «нерабочих» дней, во многих регионах страны экономическая деятельность начала возвращаться в привычное русло. И эта картина в целом будет характерна для всех основных игроков российского рынка.

Напомним, 26 марта Яндекс запустил программу поддержки малого и среднего бизнеса. Компания выделила на это порядка 500 млн рублей. Представители малого и среднего бизнеса смогли подать заявку на получение до 15 тысяч рублей в виде бонуса, который можно использовать для размещения рекламы в Директе.

В середине апреля, чтобы помочь небольшим компаниям и предпринимателям найти и удержать клиентов в непростой ситуации, Яндекс снизил порог входа в диджитал-рекламу, позволив пополнять счет в Директе любой суммой от 300 рублей.