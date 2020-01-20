Суд разделил иск Яндекса к Афише на три отдельных производства

Поданный 30 декабря в суд по интеллектуальным правам иск Яндекса к входящей в Rambler Group «Компании Афиша» был разделен на три производства. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, два из них зарегистрированы 17 января, еще одно — 15 января.

Известно, что ранее, в декабре«Компания Афиша» направляла в Палату по патентным спорам претензию из-за использования товарного знака Яндекс.Афиша. Палата отказала Rambler Group в удовлетворении претензий к Яндексу и товарный знак Яндекс.Афиша был оставлен в силе.

Напомним, в декабрьском иске Яндекс требовал досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков «Афиша», «Афиша.ru», «Мобильная «Афиша»» и «Пикник «Афиши»». Третьим лицом выступала Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Суд оставил иск без движения до 30 января.