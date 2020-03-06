Объем продажи топлива через Яндекс.Заправки достиг миллиарда рублей в месяц

В феврале 2020 года с помощью Яндекс.Заправок пользователи заправились на миллиард рублей. Для сравнения: столько же автомобилисты потратили за первые 5 месяцев работы сервиса — с декабря 2018 по апрель 2019 года.

Ежедневно в Яндекс.Заправках оплачивают миллион литров топлива, этого бы хватило, чтобы залить полный бак 20 тысячам легковых автомобилей.

С апреля 2019 года аудитория сервиса выросла в четыре раза: сейчас им пользуется 900 тысяч автомобилистов. Яндекс.Заправки доступны в Навигаторе, по которому ездит 21 миллион российских водителей, в Картах и собственном приложении. Они также есть в бортовом компьютере Яндекс.Авто и Таксометре — приложении для таксистов.

Роман Прудников, руководитель Яндекс.Заправок:

«Сейчас Заправки — это большой мультисетевой сервис: водитель легко найдет АЗС, до которой ему удобно добраться. Сервис не только упрощает оплату топлива, но и помогает оптимизировать процессы на АЗС. Мы видим, что после подключения Заправок очереди на кассах и у колонок уменьшаются, а продажи сопутствующих товаров, наоборот, растут. На некоторых АЗС рост продаж достигает 20%. Это связано с тем, что на многих АЗС отдельные кассы для топлива и для товаров. Если на первой кассе — очередь, водители часто отказываются от покупок, чтобы не тратить время или не создавать очередь у колонки».

В Яндексе сообщают, что за последние 10 месяцев вдвое увеличилось количество подключенных к приложению станций — сейчас с помощью Яндекс.Заправок можно оплачивать топливо на 4000 АЗС. Среди сетей-партнеров — «Шелл», ЕКА, «Нефтьмагистраль» и «Татнефть».

Напомним, Яндекс представил приложение Яндекс.Заправки для онлайн-оплаты топлива на АЗС в ноябре 2017 года. В декабре 2019 года приложение было интегрировано в Навигатор, за первые 4 месяца работы им воспользовалось более 200 000 человек.

В конце ноября прошлого года сервис Яндекс.Заправки был добавлен в мобильные Яндекс.Карты.

