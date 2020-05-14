Сервис Яндекс.Заправки начнет работать на 3000 станций «Роснефти»

Все сети «Роснефти» — крупнейшей топливной компании России — подключатся к сервису бесконтактной оплаты топлива Яндекс.Заправки. Это более 3000 АЗС «Роснефти», BP, ПТК, «Башнефти» и ТНК, на которых можно будет заправляться с помощью приложений Яндекса, не выходя из машины.

Сейчас оплата топлива в приложениях актуальна как никогда. В период изоляции для автомобилистов это не только дополнительное удобство и экономия времени, но и способ обезопасить себя — не нужно лишний раз выходить из машины и ждать в очереди у кассы.

Пользоваться сервисом Яндекс.Заправки смогут обычные водители и корпоративные клиенты, включая таксистов.

Подключать бесконтактную оплату будут постепенно. Она уже стала доступна таксистам на 2748 АЗС «Роснефти» в городах России. Там они могут платить за топливо при помощи приложения Таксометр со встроенными Яндекс.Заправками.

Для обычных водителей, которые пользуются приложениями Навигатор, Яндекс.Карты и Яндекс.Заправки, доступ к бесконтактной оплате откроют в течение мая на 327 АЗС «Роснефти» и BP в Москве и Московской области. Далее подключатся остальные регионы.

Роман Прудников, руководитель Яндекс.Заправок:

«Доля водителей, которые заправляются с помощью приложений Яндекса, за последний месяц выросла в два раза. Это значит, что автомобилисты все чаще выбирают станции с быстрой и безопасной оплатой топлива. С нами уже работают 4150 АЗС по всей России. С присоединением «Роснефти» количество станций увеличится почти вдвое».

Напомним, Яндекс.Заправки появились в ноябре 2017 года. Они доступны в Навигаторе, по которому ездит 21 миллион российских водителей, в Яндекс.Картах и собственном приложении. Они также есть в бортовом компьютере Яндекс.Авто и Таксометре — приложении для таксистов.

Сервисом постоянно пользуется более 900 тысяч автомобилистов. В феврале с помощью Яндекс.Заправок пользователи заправились на миллиард рублей. Всего, за первый квартал 2020 года, через него заправились на сумму около 3 млрд рублей.