Яндекс запустил Турбо-сайты в Директе

У рекламодателей Директа появилась возможность бесплатно создавать с помощью конструктора Турбо-сайты и использовать их в рекламных кампаниях вместо множества страниц.

Турбо-сайт — это продающий сайт, оптимально адаптированный под мобильные устройства. Такие сайты также могут использоваться для продвижения на десктопах, если, например, у рекламодателя нет собственного сайта. Контент с Турбо-сайта моментально загружается вне зависимости от скорости соединения сети.

Турбо-сайт подходит для разных задач. Позволяет создать лендинг для рекламы товаров и услуг с отдельным адресом, объединить существующие Турбо-страницы под одним доменом и создать полноценный сайт с нуля с подстраницами. Навыки разработки или оплата поддержки не нужны — хостинг, аналитика, шаблоны и другие возможности уже встроены в Турбо-сайт.

Новая функциональность Турбо-сайтов позволяет объединить множество разделов с разной информацией, категориями товаров или акциями под одним доменом (названием) вида <name>.turbo.site.

Название организации в доменном имени поможет пользователям быстрее запомнить сайт. Также на одном ресурсе удобнее изучить детали предложения, заполнить форму заявки на услугу или совершить заказ. Перейдя по рекламе одного товара, посетитель сможет посмотреть товары на остальных страницах, а значит — вероятность покупки повысится.









Корзина и форма заказа работают на всех страницах Турбо-сайта. Даже в каталоге из нескольких страниц пользователь сможет собрать товары в одну корзину и оформить заказ из любого раздела сайта.

Если вдруг понадобиться скрыть сайт на время или удалить насовсем, рекламодатель в любой момент сможет это сделать.

Видео Как создать Турбо-сайт в Директе можно посмотреть здесь.

Пошаговая инструкция и рекомендации по оформлению Турбо-сайта можно найти в Помощи.

Напомним, возможность создания создания связанных Турбо-страниц появилась в конструкторе Директа в декабре 2019 года.

