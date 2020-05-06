Яндекс купил The Question за 384 млн рублей

Компания Yandex раскрыла сумму сделки по приобретению сервиса The Question. Эта сделка была заключена в марте 2019 года. Согласно годовому отчету компании, сумма сделки составила 384 млн рублей.

Из этой суммы 351 млн руб. были выплачены наличными в момент сделки, а 33 млн руб. являются отложенным платежом, который будет выплачен в течение четырех лет.

На момент сделки в базе знаний The Question было 700 тыс. ответов, сервисом пользовалось 10 млн человек в месяц. Яндекс планировал интегрировать эту базу с базой ответов сервиса Яндекс.Знатоки. Это должно было увеличить долю быстрых ответов в поисковой выдаче.

В конце 2019 года, при запуске нового поискового алгоритма Вега, Яндекс представил сервис Кью, созданный на базе The Question и Яндекс.Знатоков.

Напомним, сотрудничество Яндекса с TheQuestion началось весной 2016 года, когда поиск запустил экспериментальный сервис, с помощью которого пользователи могли получать ответы на неоднозначные вопросы. Именно тогда данные с TheQuestion начали появляться в качестве быстрого ответа прямо на странице выдачи поисковика.