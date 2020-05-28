Яндекс.Облако открывает доступ к Yandex DataSphere — сервису ML-обучения

Яндекс.Облако открывает доступ к сервису Yandex DataSphere — облачной среде для использования инструментов ML-обучения.

Yandex DataSphere помогает значительно сократить стоимость машинного обучения по сравнению с вычислениями на собственном оборудовании или на других облачных платформах.

Сервис использует технологию бессерверных вычислений: при редактировании и просмотре кода не задействуются мощности CPU (обычные процессоры) или GPU (графические процессоры), а виртуальная машина нужного типа подключается только на время непосредственных расчетов (обучение моделей, запуск и других вычислений).

Это позволяет пользователю оплачивать только время реального использования вычислительных мощностей. Время редактирования и просмотра кода, а также случайный простой машины не учитываются.

Также Yandex DataSphere поддерживает бесшовное переключение между разными типами мощностей. Пользователи могут без остановки вычислений и с сохранением прогресса применять разные типы виртуальных машин: экономичные с CPU и быстрые с GPU.

Пока Yandex DataSphere доступен в тестовом режиме по предварительной регистрации, сервис бесплатный до конца июня 2020 года. После часть функций могут стать платными.

Когда начнется коммерческая эксплуатация сервиса, станет доступна функция сохранения версий расчетов моделей по трем измерениям — данные, код и состояние ноутбука. Это упростит командную работу специалистов, а сама ML-разработка станет более управляемым процессом для корпоративных пользователей.

В будущем планируется также внедрить опции проверки качества кода и рекомендаций по оптимальному использованию вычислительных ресурсов.

Окончательные тарифы будут определены к моменту коммерческого запуска, дату которого в Яндексе пока не уточняют.

Напомним, осенью прошлого года состоялся запуск Yandex Database – уникального сервиса для создания отказоустойчивых критически важных информационных систем. Инвестиции в разработку сервиса были начаты более 5 лет назад, его используют Поиск, Алиса, Авто.ру. Благодаря Яндекс.Облаку, теперь он стал доступен любой компании.

