Рекламодатели Директа смогут продвигать приложения без показов на десктопах

Для контекстных кампаний в Директе стали доступны более гибкие корректировки для прицельной закупки мобильного трафика.

Теперь рекламодатели смогут продвигать мобильные приложения или специальные предложения без показов на десктопах. В кампаниях можно дополнительно разделить аудитории со смартфонами на iOS и Android и показывать им специализированные предложения.

Настраивать корректировки по типу устройства и операционной системы можно в таком диапазоне:

Android: от -100% до +1200%

iOS: от -100% до +1200%

Десктоп: от -100% до +300%

Отключить можно одну операционную систему на выбор — или iOS, или Android. Таким образом можно исключать неподходящую операционную систему и пользователей десктопа. Корректировка на все смартфоны по-прежнему доступна в диапазоне от -50% до +1200%. Настроить более гибкие корректировки в старом и новом интерфейсе Директа можно уже сегодня.

По итогам экспериментов виден рост совокупной эффективности кампаний у тех рекламодателей, которые создают отдельные предложения для смартфонов и более прицельно управляют закупками на этом типе устройств.

Подробную информацию об управлении разными типами трафика в контекстных кампаниях можно найти в Помощи и в документации API.

Напомним, в начале февраля Яндекс.Директ запустил в открытую бету продвижение видеоконтента. В кампании «Продвижение контента» появилась новая площадка для размещения — Яндекс.Видео.