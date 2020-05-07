В Яндексе заработала система верификации рекламного трафика от Mediascope

В Директе теперь можно получить независимую оценку рекламного трафика на ресурсах Яндекса и в сети РСЯ от исследовательской компании Mediascope. Клиенты Mediascope смогут воспользоваться партнерской интеграцией при запуске рекламной кампании в Директе. Новый функционал работает на базе платформы верификации рекламы, которую Яндекс запустил осенью прошлого года. Первой компанией, которая воспользовалась исследованием от Mediascope через платформу верификации, стал МегаФон.

Яндекс и Mediascope договорились о запуске независимого измерения аудитории баннерной и видеорекламы в конце 2019 года. Данные об аудитории рекламы на Яндексе также можно интегрировать со стандартной отчетностью Mediascope и оценить общие показатели рекламной кампании в статистиках, сопоставимых с другими медиа: охват, частота, соцдем. Измерения Mediascope охватывают жителей городов с населением более 100 тыс. человек в возрасте 12+ лет и учитывают как десктопные, так и мобильные размещения.

«Партнерство с Mediascope – это важный шаг для развития прозрачности и измеримости на digital рынке, – подчеркивает Владимир Мосин, руководитель по развитию рекламных продуктов Яндекса. – Мы поддерживаем необходимость максимально независимой оценки на рекламном рынке и продолжаем интегрировать в платформу верификации Яндекса независимых измерителей».

Чтобы активировать верификацию в рекламной кампании, пользователям Директа нужно один раз пройти авторизацию Mediascope в своем личном рекламном кабинете в Директе.

Рекламодателю не нужно вручную указывать коды счетчиков в каждом баннере — достаточно просто отметить те, по которым необходимо получить данные измерений Mediascope. Информация о просмотрах рекламы собирается с помощью специального ПО среди респондентов исследовательской компании, без использования внешних счетчиков на Яндексе. Никакая пользовательская информация не покидает периметр сервисов Яндекса, что обеспечивает сохранность данных.

Данные по рекламным кампаниям в Яндексе и РСЯ доступны в стандартной поставке Mediascope в собственном софте исследовательской компании.

Мониторинг Mediascope также возможно подключить в личном кабинете Яндекс.Дисплей.

Чтобы воспользоваться сервисом, рекламодателям нужно обратиться к своим менеджерам в Яндексе.

Отметим, что Яндекс и Mediascopе достигли договоренности о сотрудничестве в сфере измерения медийных рекламных кампаний в июне прошлого года. Ранее Яндекс перестал принимать пиксели Mediascope, измеряющие показы рекламы на площадках компании, отказался от всех счетчиков медиаизмерителя и перестал делиться с ним данными о своей аудитории. Такое решение поисковик аргументировал серьезным отношением к безопасности данных своих пользователей.

