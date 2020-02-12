Yelp запустил новый рекламный формат и атрибуцию офлайн-конверсий

Поисковик местных товаров и услуг Yelp объявил о запуске нового рекламного формата Showcase Ads. Ещё одним нововведением стал запуск атрибуции офлайн-посещений Yelp Store Visits. Оба продукта ориентированы на национальные и сетевые бренды.

Объявления-витрины (Showcase Ads) предназначены для продвижения специальных предложений и предложений с ограниченным сроком действия.

Ниже – пример, предоставленный компанией:

Что касается Yelp Store Visits, то этот продукт представляет собой инструмент атрибуции, который позволяет брендам лучше понимать, как их реклама влияет на офлайн-посещения магазинов.

Эта функциональность работает сугубо на основе данных Yelp и учитывает множество сигналов, таких как вовлечённость пользователей во взаимодействие со страницами компаний, данные о местоположении и другие.