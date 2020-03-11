Yelp призвал Конгресс США расширить расследование в отношении Google

Старший вице-президент Yelp Лютер Лоу (Luther Lowe) призвал Конгресс США расширить расследование в отношении Google, чтобы включить в него локальный поиск. Он заявил об этом во время слушания по вопросу продвигающих свои сервисы интернет-платформ – «Self-Preferencing by Dominant Internet Platforms».

Глава Yelp заявил, что прокуроры штатов и Министерство юстиции США (DOJ) изучают только рекламные технологии Google, что является слишком узким подходом, по его мнению. Лоу считает, что охват расследований следует расширить.

Он отметил, что «в течение многих лет Google, в частности, менял результаты поиска согласно своим интересам и использовал свою власть с целью дальнейшего укрепления своих позиций и ущемления потребителей».

Федеральная торговая комиссия США (FTC) закрыла дело против Google в 2013 году. Его рассмотрение длилось около 19 месяцев. Никаких штрафов или значительных санкций компания не получила.

Еврокомиссия с тех пор трижды уличала Google в нарушении антимонопольного законодательства, накладывала на компанию крупные штрафы и требовала изменений в обработке контента третьих сторон.

В 2019 году американские законодатели запустили новые антимонопольные расследования в отношении крупных IT-компаний, включая Google и Facebook.

В настоящее время Google является объектом трёх расследований: со стороны DOJ, FTC и прокуроров штатов.

Примет ли Конгресс США во внимание аргументы Yelp, пока непонятно.

Напомним, что ранее в этом году Google запустил новый дизайн локальной поисковой выдачи в Европе. Теперь в топе локальной выдачи выводятся ссылки на сторонние бизнес-каталоги, где также можно найти информацию по интересующим пользователя компаниям и услугам.

Возможно, после усиления давления со стороны американских властей Google запустит подобное решение и в США.