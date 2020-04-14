YouTube-блогеры жалуются на падение доходов от рекламы

Консультант по YouTube и бывший медиабайер Карлос Пачеко (Carlos Pacheco) рассказал, что по 180 каналам, с которыми он работает, ставки на рекламу упали в среднем на 50% с начала февраля. Об этом сообщает OneZero.

Общее количество подписчиков по этим каналам превышает 68 млн пользователей по всему миру.

«Все приостановили свои кампании на YouTube», — заявил Пачеко.

Согласно данным IAB, около 25% медиабайеров и брендов приостановили всю рекламу, запланированную на первую половину 2020 года, а ещё 46% — сократили свои расходы.

Около 45% рекламодателей считают, что эпидемия коронавируса окажет более негативное влияние на отрасль, чем кризис 2008-2009 гг.

Расходы на цифровую рекламу сократились на треть – чуть меньше, чем на традиционные медиа (39%), но ущерб всё равно ощутимый.

Падение CPM

YouTube-блогеры сообщают о снижении цены за тысячу показов на 30-50%. При этом есть сегменты, где спад выражен меньше, чем в других. Так, людям по-прежнему нужны продукты питания. Также востребованы услуги по доставке товаров и еды в офисы и на дом.

Ещё один менее страдающий от кризиса сегмент – видеоигры. По данным Tubular Labs, за последний месяц контент в этой тематике получил на 13% больше просмотров по пяти ключевым рынкам в Европе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По этому сегменту также наблюдается снижение CPM, но оно менее выражено, чем по другим каналам.

ТВ vs YouTube

Глава компании в области торговли цифровым контентом Digital Content Next Джейсон Кинт (Jason Kint) считает, что телевидение сейчас лучший выбор, чем YouTube.

Когда бюджеты ограничены, компании ищут «надёжную гавань», и такой гаванью для них является ТВ.

Блогеры не сокращают количество производимого контента

Между тем, и Пачеко, и Блейк отмечают, что падение рекламных доходов не привело к созданию меньшего объёма контента. Увеличение трафика в период эпидемии блогеры рассматривают как возможность привлечь новых подписчиков.

При этом создание большего объёма контента лишь ускоряет падение цен на рекламу за счёт увеличения количества доступного инвентаря.

Многие блогеры надеются, что негативное влияние пандемии продлится не более трёх-четырёх месяцев, а затем произойдёт отскок.

Однако IAB прогнозирует, что в третьем квартале 2020 года рекламодатели потратят лишь 75% своих запланированных бюджетов, а в последние три месяца года – 88%.

«Все, кто зарабатывает только на YouTube в данный момент, находятся в очень уязвимой позиции», — считает Пачеко.

Необходимость диверсификации

Блогеры уже переживали кризисные периоды. Последний такой «апокалипсис» произошёл в 2017 году, когда многие бренды сняли свою рекламу с YouTube из-за того, что она показывалась рядом с террористическим контентом.

В конечном итоге рекламодатели вернулись на платформу. Это произошло после того, как сервис внедрил ряд изменений, чтобы защитить бренды.

До возвращения рекламодателей многие блогеры искали способы заработать за пределами YouTube. Они диверсифицировали свои потоки доходов, разрабатывая и продавая атрибутику, наращивая аудиторию в других социальных сетях и присоединяясь к таким платформам, как Patreon, где поклонники могут финансово поддерживать своих любимых авторов.

Те блогеры, которые работали в этом направлении, оказались лучше подготовлены к текущему кризису, заключил Пачеко.