YouTube Analytics позволит проводить сравнения по нескольким метрикам

YouTube анонсировал обновление аналитической функциональности, которое позволит авторам сравнивать несколько показателей одновременно.

Данное обновление коснётся раздела Deep dive на панели аналитики по каналу. Этот раздел появляется, если нажать «See more» рядом с любой метрикой на обзорной странице.

Раздел Deep dive позволяет авторам отслеживать изменения в эффективности с течением времени. До сих пор создатели контента могли сравнивать эффективность только по одной метрике за раз. Теперь они смогут сравнивать несколько показателей одновременно на том же графике.

Новая функция позволяет выявлять корреляции между метриками, отслеживая, как один показатель влияет на другой.

YouTube по умолчанию рекомендует проводить сравнение «просмотры vs комментарии». Используя этот вариант, авторы контента смогут видеть, больше или меньше комментариев получают видео в сравнении с другими видео с аналогичным числом просмотров.

Вариант «просмотры vs доход» может быть полезен для тех авторов, которые монетизируют свои видео.

В целом у авторов будет возможность анализировать любую комбинацию из 12 метрик, которые отслеживает YouTube.

Другие типы сравнений

Авторы также смогут проводить следующие сравнения:

Период против периода . Это может быть сравнение эффективности месяц к месяцу или год к году.

. Это может быть сравнение эффективности месяц к месяцу или год к году. Популярные видео . Как менялась эффективность по всем популярным видео от месяца к месяцу.

. Как менялась эффективность по всем популярным видео от месяца к месяцу. Аудитория. Географическое сравнение покажет, из каких стран на канал приходили пользователи в разных месяцах.

Больше подробностей можно узнать из видео, опубликованного командой YouTube:

Напомним, что ранее YouTube также рассказал о новых инструментах для авторов в Творческой студии и предупредил о том, что в ближайшие недели этот сервис будет полностью переведён на новый интерфейс.