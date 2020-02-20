YouTube тестирует новую функцию монетизации — «аплодисменты»

YouTube начал тестирование новой опции монетизации, которая позволяет создателям контента получать деньги напрямую от зрителей.
Благодаря новой функции пользователи могут поддержать своих любимых блогеров, купив «аплодисменты» к понравившимся видео.
В отличие от суперчатов, которые доступны только в прямых трансляциях, «аплодисменты» можно купить для любого видео и в любое время.
По сути, «аплодисменты» сродни донатам.
Купить аплодисменты можно, нажав на соответствующую кнопку под видео. Один «хлопок» стоит $2, в день их можно покупать на сумму до $500. При этом 30% от полученных денег YouTube заберёт себе, а остальные 70% достанутся блогеру.
На данный момент новая опция доступна для зрителей в США, Бразилии, Индии, Японии, Корее, Мексике и Новой Зеландии.
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