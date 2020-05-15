YouTube добавил 4 новые функции для авторов контента

YouTube объявил о запуске четырёх новых функций для авторов контента. Они призваны помочь блогерам повысить эффективность работы и облегчить им модерацию каналов.

Часть этих функций уже запущена, а часть – станет доступна в следующие несколько недель.

Когда аудитория находится онлайн

Эта функция была анонсирована в прошлом месяце, теперь она запущена для всех каналов.

Новый отчёт покажет, в какие часы на протяжении недели аудитория канала является наиболее активной.

YouTube рекомендует использовать эти данные для определения наилучшего времени для проведения видеостримов.

Проверка ненадлежащих комментариев

Раньше эта настройка была опциональной, теперь она будет включена по умолчанию.

Данная настройка помогает авторам управлять комментариями в масштабе и улучшать качество обсуждений на каналах.

Полный переход на проверку ненадлежащих комментариев по умолчанию будет произведён в ближайшие недели.

Планирование публикаций для вкладки «Сообщество»

Новая функция уже доступна в десктопной версии YouTube.

В компании отметили, что креаторы уже давно просили добавить эту возможность.

Video Chapters

В ближайшие недели все авторы контента также получат доступ к новой функции Video Chapters.

Эта функция позволяет разбивать видео на отдельные «главы», через которые может перемещаться пользователь при просмотре.

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно будет добавить временные метки в описание видео и убедиться, что первая из них начинается в «0:00».

Видео должны иметь минимум 3 главы, а каждая глава должна длиться не менее 10 секунд.

Более подробная информация о новых функциях доступна на видео ниже: