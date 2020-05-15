YouTube добавил 4 новые функции для авторов контента

YouTube объявил о запуске четырёх новых функций для авторов контента. Они призваны помочь блогерам повысить эффективность работы и облегчить им модерацию каналов.
Часть этих функций уже запущена, а часть – станет доступна в следующие несколько недель.
- Когда аудитория находится онлайн
Эта функция была анонсирована в прошлом месяце, теперь она запущена для всех каналов.
Новый отчёт покажет, в какие часы на протяжении недели аудитория канала является наиболее активной.
YouTube рекомендует использовать эти данные для определения наилучшего времени для проведения видеостримов.
- Проверка ненадлежащих комментариев
Раньше эта настройка была опциональной, теперь она будет включена по умолчанию.
Данная настройка помогает авторам управлять комментариями в масштабе и улучшать качество обсуждений на каналах.
Полный переход на проверку ненадлежащих комментариев по умолчанию будет произведён в ближайшие недели.
- Планирование публикаций для вкладки «Сообщество»
Новая функция уже доступна в десктопной версии YouTube.
В компании отметили, что креаторы уже давно просили добавить эту возможность.
- Video Chapters
В ближайшие недели все авторы контента также получат доступ к новой функции Video Chapters.
Эта функция позволяет разбивать видео на отдельные «главы», через которые может перемещаться пользователь при просмотре.
Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно будет добавить временные метки в описание видео и убедиться, что первая из них начинается в «0:00».
Видео должны иметь минимум 3 главы, а каждая глава должна длиться не менее 10 секунд.
Более подробная информация о новых функциях доступна на видео ниже:
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