YouTube добавил 4 новые функции для авторов контента

Анна Бондарь -
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YouTube объявил о запуске четырёх новых функций для авторов контента. Они призваны помочь блогерам повысить эффективность работы и облегчить им модерацию каналов.

Часть этих функций уже запущена, а часть – станет доступна в следующие несколько недель.

  • Когда аудитория находится онлайн

Эта функция была анонсирована в прошлом месяце, теперь она запущена для всех каналов.

Новый отчёт покажет, в какие часы на протяжении недели аудитория канала является наиболее активной.

YouTube рекомендует использовать эти данные для определения наилучшего времени для проведения видеостримов.

  • Проверка ненадлежащих комментариев

Раньше эта настройка была опциональной, теперь она будет включена по умолчанию.

Данная настройка помогает авторам управлять комментариями в масштабе и улучшать качество обсуждений на каналах.

Полный переход на проверку ненадлежащих комментариев по умолчанию будет произведён в ближайшие недели.

  • Планирование публикаций для вкладки «Сообщество»

Новая функция уже доступна в десктопной версии YouTube.

В компании отметили, что креаторы уже давно просили добавить эту возможность.

  • Video Chapters

В ближайшие недели все авторы контента также получат доступ к новой функции Video Chapters.

Эта функция позволяет разбивать видео на отдельные «главы», через которые может перемещаться пользователь при просмотре.

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно будет добавить временные метки в описание видео и убедиться, что первая из них начинается в «0:00».

Видео должны иметь минимум 3 главы, а каждая глава должна длиться не менее 10 секунд.

Более подробная информация о новых функциях доступна на видео ниже:

ИСТОЧНИКSearch Engine Journal
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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