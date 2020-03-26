YouTube представил несколько обновлений для авторов контента

YouTube объявил о запуске нескольких обновлений для авторов контента, включая улучшенную аналитику для прямых трансляций.

Теперь креаторы смогут видеть разбивку просмотров по прямым трансляциям и обычным загрузкам.

Обновления также коснулись экспериментальной функции быстрых ответов и спонсорства.

Данные по прямым трансляциям в YouTube Analytics

Ранее авторы контента не могли видеть, сколько просмотров удалось получить за счёт прямых трансляций и их повторного воспроизведения. В итоге они не могли понять, сколько просмотров было получено из премьер и стримов, а сколько из традиционных загрузок.

Теперь владельцы каналов будут видеть эти данные на новой вкладке «Publish Format» в YouTube Analytics:

Прямые трансляции ( Live) . Общее число просмотров, полученных во время прямой трансляции.

. Общее число просмотров, полученных во время прямой трансляции. Премьеры ( Premier) . Общее число просмотров, полученных во время запланированной премьеры видео.

. Общее число просмотров, полученных во время запланированной премьеры видео. Загрузки (Upload). Общее количество просмотров, полученных с помощью видео, загруженных традиционным путём.

Другие обновления:

Расширение доступа к функции быстрых ответов. Smart Replies – это экспериментальная функция, которая помогает авторам быстрее отвечать на комментарии в YouTube Studio. Теперь эта функция будет доступна большему числу авторов.

Прекращение поддержки «Новостей канала». С 16 марта 2020 года функция «Новости канала» станет недоступной для всех пользователей. Подробнее можно узнать в Справке.

Спонсорство . В связи с изменением режима работы сотрудников из-за эпидемии COVID-19 YouTube приостанавливает расширение запуска этой функции на большее число стран и каналов.

. В связи с изменением режима работы сотрудников из-за эпидемии COVID-19 YouTube приостанавливает расширение запуска этой функции на большее число стран и каналов. Рекомендуемые темы на главной странице. В июне 2019 года эта функция была запущена для пользователей Android, теперь она запускается для пользователей iOS и в десктопной версии сервиса.

Подробнее узнать об этих нововведениях можно на видео ниже:

Напомним, что ранее YouTube рассказал о новых инструментах для авторов в Творческой студии, включая больший контроль над рекламой. Сервис также анонсировал обновление аналитической функциональности, которое позволит авторам сравнивать несколько показателей одновременно.