YouTube представил несколько обновлений для авторов контента

YouTube объявил о запуске нескольких обновлений для авторов контента, включая улучшенную аналитику для прямых трансляций.
Теперь креаторы смогут видеть разбивку просмотров по прямым трансляциям и обычным загрузкам.
Обновления также коснулись экспериментальной функции быстрых ответов и спонсорства.
Данные по прямым трансляциям в YouTube Analytics
Ранее авторы контента не могли видеть, сколько просмотров удалось получить за счёт прямых трансляций и их повторного воспроизведения. В итоге они не могли понять, сколько просмотров было получено из премьер и стримов, а сколько из традиционных загрузок.
Теперь владельцы каналов будут видеть эти данные на новой вкладке «Publish Format» в YouTube Analytics:
- Прямые трансляции (Live). Общее число просмотров, полученных во время прямой трансляции.
- Премьеры (Premier). Общее число просмотров, полученных во время запланированной премьеры видео.
- Загрузки (Upload). Общее количество просмотров, полученных с помощью видео, загруженных традиционным путём.
Другие обновления:
- Расширение доступа к функции быстрых ответов. Smart Replies – это экспериментальная функция, которая помогает авторам быстрее отвечать на комментарии в YouTube Studio. Теперь эта функция будет доступна большему числу авторов.
- Прекращение поддержки «Новостей канала». С 16 марта 2020 года функция «Новости канала» станет недоступной для всех пользователей. Подробнее можно узнать в Справке.
- Спонсорство. В связи с изменением режима работы сотрудников из-за эпидемии COVID-19 YouTube приостанавливает расширение запуска этой функции на большее число стран и каналов.
- Рекомендуемые темы на главной странице. В июне 2019 года эта функция была запущена для пользователей Android, теперь она запускается для пользователей iOS и в десктопной версии сервиса.
Подробнее узнать об этих нововведениях можно на видео ниже:
Напомним, что ранее YouTube рассказал о новых инструментах для авторов в Творческой студии, включая больший контроль над рекламой. Сервис также анонсировал обновление аналитической функциональности, которое позволит авторам сравнивать несколько показателей одновременно.
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