В роликах на YouTube появятся видеоглавы

Google приступил к запуску новой функции в роликах на YouTube, которая получила название «видеоглавы».
Видеоглавы – аналоги таймкодов, которые призваны сделать просмотр видео ещё удобнее. Благодаря новой функции зрители смогут лучше ориентироваться в видео, сразу переходить к самым интересным разделам ролика и пересматривать отдельные его части.
Для создания видеоглав технология использует данные таймкодов из описаний к роликам.
Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно будет добавить временные метки в описание видео и убедиться, что первая из них начинается в «0:00».
Видео должны иметь минимум 3 главы, а каждая глава должна длиться не менее 10 секунд.
Как показал эксперимент, проводившейся перед запуском новой функции, пользователи чаще смотрят ролики с временными метками, однако до появления технологии таймкоды использовались лишь в 1% всех видео.
Функция будет доступна на устройствах iOS и Android, а также в десктоп-версии YouTube.
При желании авторы смогут отключить эту функцию.
Напомним, что видеоглавы в роликах на YouTube были анонсированы ранее в этом месяце.
Прокомментировать