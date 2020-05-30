В роликах на YouTube появятся видеоглавы

Google приступил к запуску новой функции в роликах на YouTube, которая получила название «видеоглавы».

Видеоглавы – аналоги таймкодов, которые призваны сделать просмотр видео ещё удобнее. Благодаря новой функции зрители смогут лучше ориентироваться в видео, сразу переходить к самым интересным разделам ролика и пересматривать отдельные его части.

Для создания видеоглав технология использует данные таймкодов из описаний к роликам.

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно будет добавить временные метки в описание видео и убедиться, что первая из них начинается в «0:00».

Видео должны иметь минимум 3 главы, а каждая глава должна длиться не менее 10 секунд.

Как показал эксперимент, проводившейся перед запуском новой функции, пользователи чаще смотрят ролики с временными метками, однако до появления технологии таймкоды использовались лишь в 1% всех видео.

Функция будет доступна на устройствах iOS и Android, а также в десктоп-версии YouTube.

При желании авторы смогут отключить эту функцию.

Напомним, что видеоглавы в роликах на YouTube были анонсированы ранее в этом месяце.