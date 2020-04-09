YouTube снял запрет на монетизацию контента на тему COVID-19

Видеохостинг YouTube отменил запрет на монетизацию контента, связанного с COVID-19. При этом некоторые исключения всё же остались.
Несмотря на значительное послабление ограничений, сервис по-прежнему запрещает монетизировать следующие типы видео:
- Недостоверная медицинская информация. Видео, в которых сообщаются ложные сведения о коронавирусной инфекции COVID-19.
- Видео с опасными челленджами и розыгрышами. Запрещена публикация связанных с COVID-19 роликов, где в рамках заданий или розыгрышей участники выполняют опасные для здоровья действия, например намеренно контактируют с вирусом.
- Видео, способные вызвать эмоциональное потрясение. К этой категории относятся ролики, в которых присутствуют сцены страдания людей от коронавируса.
Это неполный список. Возможны и другие исключения.
Также отмечается, что рядом с видео на тему COVID-19 по-прежнему может показываться жёлтый значок монетизации:
Рекомендации по созданию контента о COVID-19:
- Проверяйте подлинность информации. Ориентируйтесь только на данные авторитетных источников, таких ВОЗ, Центры по контролю и профилактике заболеваний США и т.д. Список официальных ресурсов для жителей разных стран и регионов представлен здесь.
- Будьте внимательны к другим. Учитывайте, что ситуация с коронавирусом – это общемировая проблема, которая пока не решена. Не публикуйте контент о коронавирусной инфекции с целью навредить зрителям.
- Соблюдайте правила в отношении монетизации и правила сообщества.
Напомним, что ранее YouTube разрешил монетизировать видео на тему коронавируса ограниченному числу каналов. Теперь это изменение запущено по всей платформе.
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