YouTube позволит блогерам продавать рекламу напрямую брендам

YouTube запустил пилотную версию новой программы, которая позволяет блогерам продавать места размещения рекламы напрямую тем брендам, с которым они сотрудничают.

О запуске программы заявил директор по управлению продуктами YouTube Том Леунг (Tom Leung) в январском видео, которое заметили в Tubefilter.

По словам Леунга, тестирование запущено в очень ограниченном масштабе. Он также пообещал поделиться более подробной информацией о программе позже.

Сколько создателей контента участвуют в программе и будет ли она расширена в ближайшие месяцы, пока неизвестно.