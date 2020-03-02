Google представил первого официального евангелиста YouTube

Google создал новую позицию в компании – Creator Liaison, который будет отвечать за связи между YouTube и создателями контента.

Эту должность займёт бывший блогер и сотрудник YouTube Мэтт Коваль (Matt Koval). В целом его работа будет представлять собой практически то же самое, что и работа евангелиста поиска Дэнни Салливана (Search Liaison): ответы на вопросы участников сообщества, комментарии по важным обновлениям и т.п.

Дэнни Салливан является адвокатом SEO-специалистов и владельцев сайтов. Коваль в свою очередь будет действовать как адвокат создателей контента на YouTube.

Салливан поприветствовал Коваля в новой роли на прошлой неделе:

Hello to @YouTubeLiaison — where @MattKoval is in a new role of helping people better understand YouTube and helping YouTube better hear user feedback. — Google SearchLiaison (@searchliaison) February 24, 2020

Мэтт Коваль начал свою деятельность на YouTube в 2008 году – как независимый блогер. В 2012 году он стал сотрудником видеохостинга, заняв должность ведущего стратега по контенту.

В своём первом твите в качестве сотрудника по связям с сообществом Коваль объяснил, в чём заключается его работа, и призвал задавать вопросы:

Spent years as a @YouTube creator, and then years as a YouTube employee. There are challenges on both sides that each often don’t understand. My new job is to try and improve that understanding. Got ideas on how I can help? Lemme know! — Matt Koval (@YouTubeLiaison) February 24, 2020

Напомним, что Дэнни Салливан занял пост евангелиста поиска в октябре 2017 года.