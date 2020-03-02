Google представил первого официального евангелиста YouTube

Google создал новую позицию в компании – Creator Liaison, который будет отвечать за связи между YouTube и создателями контента.
Эту должность займёт бывший блогер и сотрудник YouTube Мэтт Коваль (Matt Koval). В целом его работа будет представлять собой практически то же самое, что и работа евангелиста поиска Дэнни Салливана (Search Liaison): ответы на вопросы участников сообщества, комментарии по важным обновлениям и т.п.
Дэнни Салливан является адвокатом SEO-специалистов и владельцев сайтов. Коваль в свою очередь будет действовать как адвокат создателей контента на YouTube.
Салливан поприветствовал Коваля в новой роли на прошлой неделе:
Мэтт Коваль начал свою деятельность на YouTube в 2008 году – как независимый блогер. В 2012 году он стал сотрудником видеохостинга, заняв должность ведущего стратега по контенту.
В своём первом твите в качестве сотрудника по связям с сообществом Коваль объяснил, в чём заключается его работа, и призвал задавать вопросы:
Напомним, что Дэнни Салливан занял пост евангелиста поиска в октябре 2017 года.
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