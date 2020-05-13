Google сообщил, что в скором времени платформа YouTube Music заменит сервис Google Play Музыка.

При переходе на новую платформу пользователи платной версии Google Play Музыка автоматически получат продление своей подписки на YouTube Music Premium.

В Google понимают, что пользователи годами собирали свои любимые музыкальные коллекции, и намерены предоставить им достаточно времени для переноса этого контента на новую платформу.

Чтобы перенести все композиции, плейлисты и музыкальные рекомендации на YouTube Music, достаточно двух шагов:

Загрузить приложение YouTube Music (iOS/Android);

Нажать «Перенести» в YouTube Music, и обновленные рекомендации моментально появятся на главной странице.

Google также подготовил видеоинструкцию.

После завершения переноса контента в новое приложение пользователь получит уведомление.

Преимущества YouTube Music:

До 5 000 сохранённых композиций в одном плейлисте (в отличие от 1000 в Google Play Музыка);

До 100 000 загруженных треков (в отличие от 50 000 в Google Play Музыка);

Умный поиск, который поможет найти песню по тексту или её описанию;

Рекомендации, меняющиеся в зависимости от местоположения, занятий или времени суток.

Любители музыки могут бесплатно пользоваться YouTube Music с рекламой.

Чтобы слушать музыку без рекламы в фоновом режиме и офлайн, можно оформить платную подписку на YouTube Music Premium. Стоимость подписки останется прежней – 169 рублей в месяц.

Напомним, что приложение YouTube Music было запущено в 2015 году. В 2018 году Google представил новый сервис под тем же названием, но с более широким функционалом, включая платную версию – YouTube Music Premium. В России YouTube Music был запущен летом того же года.

А в марте 2020 года Google начал показывать ссылки на YouTube Music в результатах поиска по запросам, связанным с музыкальными альбомами.