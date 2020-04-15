Просмотры новостей на YouTube выросли на 75% на фоне пандемии

В последние несколько недель просмотры новостных видео на YouTube выросли на 75%. Об этом заявил директор по продукту компании Нил Мохан (Neal Mohan). Точное число просмотров он не назвал.

На фоне пандемии ежемесячная аудитория YouTube превысила 2 млрд пользователей.

«Люды пытаются потреблять как можно больше информации об этом кризисе. Это волнует всех», — отметил Мохан.

Алгоритмы YouTube ранжируют выше новостные и медицинские видео из авторитетных источников. Кроме того, в тех видео, где упоминается коронавирус, отображается информационная панель со ссылками на сайты органов здравоохранения. Эти панели пользователи просмотрели уже более 10 млрд раз.

YouTube также добавил новую вкладку с новостными видео о COVID-19 на главную страницу сервиса.

В рамках борьбы с дезинформацией, которая особенно важна в период эпидемии, YouTube уже удалил «тысячи» видео, нарушающих правила сервиса, связанные с вирусом.

Компания также неоднократно обновляла эти правила, чтобы ограничить продвижение видео с теориями заговора и те ролики, которые побуждают людей нарушать запрет на передвижения.

«Мы остаёмся максимально бдительными», — заверил Мохан.

Напомним, что несмотря на рост числа просмотров, доходы блогеров от рекламы значительно упали. Это связано с сокращением бюджетов на рекламу среди компаний. Мохан отказался от комментариев по этому вопросу.