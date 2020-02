Google отключит старую версию YouTube на десктопах

Google объявил, что планирует отключить старую версию десктопного интерфейса YouTube в марте.

В августе 2017 года разработчики запустили переработанную версию YouTube на десктопах, в которой используется Material Design. До сих пор у пользователей была возможность переключаться между старым и новым интерфейсом, но скоро её не станет.

В последние годы Google запустил множество новых функций, которые недоступны в более старой версии сервиса. Поэтому компания решила прекратить её существование.

Начиная со следующего месяца пользователям будет доступна только текущая версия YouTube.

Те люди, которые используют старый интерфейс, начнут видеть оповещения «Switch to the new YouTube».