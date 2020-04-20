YouTube покажет авторам каналов, когда их аудитория находится онлайн

YouTube сообщил о предстоящем обновлении аналитической функциональности. В скором времени авторы контента смогут видеть, когда их аудитория находится онлайн.

В частности, YouTube покажет, в какие часы на протяжении недели аудитория канала является наиболее активной.

Новый отчёт будет выглядеть примерно так:

Тёмно-фиолетовый цвет отображает периоды наибольшей активности пользователей канала. На скриншоте выше это период с 16.00 (4 pm) до 20.00 (8 pm).

Разработчики полагают, что доступ к этой информации позволит авторам контента более эффективно планировать время публикации новых видео.

Напомним, ранее стало известно, что YouTube Analytics позволит проводить сравнения по нескольким метрикам.