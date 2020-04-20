YouTube покажет авторам каналов, когда их аудитория находится онлайн

Анна Бондарь -
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YouTube сообщил о предстоящем обновлении аналитической функциональности. В скором времени авторы контента смогут видеть, когда их аудитория находится онлайн.

В частности, YouTube покажет, в какие часы на протяжении недели аудитория канала является наиболее активной.

Новый отчёт будет выглядеть примерно так:

Тёмно-фиолетовый цвет отображает периоды наибольшей активности пользователей канала. На скриншоте выше это период с 16.00 (4 pm) до 20.00 (8 pm).

Разработчики полагают, что доступ к этой информации позволит авторам контента более эффективно планировать время публикации новых видео.

Напомним, ранее стало известно, что YouTube Analytics позволит проводить сравнения по нескольким метрикам.

ИСТОЧНИКSearch Engine Journal
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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