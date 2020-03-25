YouTube решил временно понизить качество видео в связи с эпидемией

YouTube объявил, что понизит качество видео для пользователей по всему миру. В ближайший месяц все видео на платформе по умолчанию будут транслироваться в стандартном разрешении.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с правительствами и сетевыми операторами по всему миру, чтобы внести свой вклад в минимизацию нагрузки на систему во время этой беспрецедентной ситуации», — заявили в Google.

Стандартное разрешение – это 480p. При желании пользователи смогут установить более высокое разрешение и посмотреть видео в лучшем качестве. Для этого нужно будет выбрать подходящий вариант в настройках.