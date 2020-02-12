Google поделился советами по безопасности на YouTube

В честь Всемирного дня безопасного интернета Google рассказал, как защищает пользователей YouTube и что они сами могут сделать, чтобы улучшить свой пользовательский опыт.
1. Неприемлемый контент
Запрещённый контент по большей части выявляется автоматически – с помощью машинных средств. Но у пользователей также есть возможность пожаловаться на неприемлемые видео. Узнать о результате такого обращения можно на странице истории сообщений о нарушениях.
2. Сбор данных и настройки конфиденциальности
На странице «Ваши данные на YouTube» пользователи могут посмотреть или удалить данные о своих действиях в сервисе, а также узнать больше о том, как Google использует их данные.
Управлять историей поиска и просмотра можно в настройках конфиденциальности.
В YouTube также можно пройти проверку настроек конфиденциальности и пошагово настроить все основные параметры.
3. Защита безопасности и пароли
На странице «Проверка безопасности» можно получить персональные рекомендации по защите данных и устройств в сервисах Google, включая YouTube.
Также можно пройти проверку паролей, чтобы определить недостаточно надёжные пароли и изменить их.
4. Реклама и настройка рекламных предпочтений
Google в очередной раз заверил, что никому не продаёт личные данные пользователей.
Если пользователь хочет узнать, почему ему показано то или иное рекламное объявление, то для этого достаточно нажать на ссылку «Почему я вижу эту рекламу?».
Чтобы заблокировать определённое объявление, можно использовать функцию «Отключить это объявление».
Контролировать тип показываемой рекламы и персонализацию можно в настройках рекламных предпочтений.
5. YouTube Детям
Для защиты детей от неприемлемого контента YouTube рекомендует родителям использовать приложение YouTube Детям.
Это отдельное приложение, где есть ролики, подходящие для семейного просмотра, и функция родительского контроля.
Google также рассказал, что недавно сократил количество каналов в YouTube Детям, чтобы оставить самые релевантные.
6. Защита детей
Помимо работы над отдельным приложением, в 2019 году YouTube также изменил свой подход к контенту для детей, чтобы «лучше заботиться о конфиденциальности». Это обновление было анонсировано в сентябре.
Напомним, что приложение YouTube Детям стало доступно в России в 2016 году.
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