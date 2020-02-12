Google поделился советами по безопасности на YouTube

В честь Всемирного дня безопасного интернета Google рассказал, как защищает пользователей YouTube и что они сами могут сделать, чтобы улучшить свой пользовательский опыт.

1. Неприемлемый контент

Запрещённый контент по большей части выявляется автоматически – с помощью машинных средств. Но у пользователей также есть возможность пожаловаться на неприемлемые видео. Узнать о результате такого обращения можно на странице истории сообщений о нарушениях.

2. Сбор данных и настройки конфиденциальности

На странице «Ваши данные на YouTube» пользователи могут посмотреть или удалить данные о своих действиях в сервисе, а также узнать больше о том, как Google использует их данные.

Управлять историей поиска и просмотра можно в настройках конфиденциальности.

В YouTube также можно пройти проверку настроек конфиденциальности и пошагово настроить все основные параметры.

3. Защита безопасности и пароли

На странице «Проверка безопасности» можно получить персональные рекомендации по защите данных и устройств в сервисах Google, включая YouTube.

Также можно пройти проверку паролей, чтобы определить недостаточно надёжные пароли и изменить их.

4. Реклама и настройка рекламных предпочтений

Google в очередной раз заверил, что никому не продаёт личные данные пользователей.

Если пользователь хочет узнать, почему ему показано то или иное рекламное объявление, то для этого достаточно нажать на ссылку «Почему я вижу эту рекламу?».

Чтобы заблокировать определённое объявление, можно использовать функцию «Отключить это объявление».

Контролировать тип показываемой рекламы и персонализацию можно в настройках рекламных предпочтений.

5. YouTube Детям

Для защиты детей от неприемлемого контента YouTube рекомендует родителям использовать приложение YouTube Детям.

Это отдельное приложение, где есть ролики, подходящие для семейного просмотра, и функция родительского контроля.

Google также рассказал, что недавно сократил количество каналов в YouTube Детям, чтобы оставить самые релевантные.

6. Защита детей

Помимо работы над отдельным приложением, в 2019 году YouTube также изменил свой подход к контенту для детей, чтобы «лучше заботиться о конфиденциальности». Это обновление было анонсировано в сентябре.

Напомним, что приложение YouTube Детям стало доступно в России в 2016 году.