Google не использует ссылки из YouTube в поиске

На днях сотрудник Google Джон Мюллер подтвердил в Twitter, что поисковик не использует ссылки из YouTube в поиске.

Так, один из специалистов отрасли спросил:

«У меня есть сайт с большим количеством разнообразного релевантного контента. Могу ли я прокомментировать несколько видео на YouTube (конечно, учитывая релевантность), [используя ссылки на эти страницы], или они могут быть интерпретированы как спам? Моя цель – просто обратить внимание на свой сайт, когда это [может быть] интересно, а не получить PR».

Мюллер ответил так:

«В любом случае, мы не используем ссылки из YouTube для поиска, но люди могут быть раздражены, если вы прокомментируете видео со ссылками на свой сайт».

We don't use links on YouTube for search anyway, but probably people will be annoyed if you comment on videos with links to your site. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) June 13, 2020

Напомним, что в мае Google начал тестировать показ веб-страниц в результатах поиска YouTube.