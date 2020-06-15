Google не использует ссылки из YouTube в поиске

На днях сотрудник Google Джон Мюллер подтвердил в Twitter, что поисковик не использует ссылки из YouTube в поиске.
Так, один из специалистов отрасли спросил:
«У меня есть сайт с большим количеством разнообразного релевантного контента. Могу ли я прокомментировать несколько видео на YouTube (конечно, учитывая релевантность), [используя ссылки на эти страницы], или они могут быть интерпретированы как спам? Моя цель – просто обратить внимание на свой сайт, когда это [может быть] интересно, а не получить PR».
Мюллер ответил так:
«В любом случае, мы не используем ссылки из YouTube для поиска, но люди могут быть раздражены, если вы прокомментируете видео со ссылками на свой сайт».
Напомним, что в мае Google начал тестировать показ веб-страниц в результатах поиска YouTube.
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