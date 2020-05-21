YouTube представил новую премиум-программу для рекламодателей

YouTube объявил о запуске YouTube Select – переработанной версии премиум-программы для рекламодателей, которая раньше называлась Google Preferred.
Программа Google Preferred позволяла рекламодателям в избранных странах охватывать топ-5% видеоконтента в определённых категориях и была сфокусирована преимущественно на США, хотя также была доступна в Канаде, Великобритании и Австралии.
Новая программа YouTube Select организовывает контент в так называемые «линейки» по категориям, таким как красота и мода, развлечения, технологии, спорт и другие.
Рекламодатели в США также смогут нацеливать свою рекламу на ТВ-аудиторию. Среди доступных категорий контента значатся Tube Originals, трансляции спортивных мероприятий, фильмы, новости и контент от популярных блогеров.
Варианты покупки рекламы будут варьироваться в зависимости от региона. Места размещения можно будет покупать через Google Ads, Display & Video 360 и резервировать во многих странах, включая большинство стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Участники программы также смогут быть уверенными в том, что рекламные закупки не угрожают репутации их бренда.
Так, у рекламодателей будет доступ к расширенным настройкам для контроля над тем, какой контент подходит для их компании, а также возможность показывать рекламу только в тех видео, которые прошли дополнительную проверку по всем линейкам.
Напомним, ранее в этом месяце YouTube анонсировал запуск Brand Lift на ТВ-экранах и нового рекламного формата.
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