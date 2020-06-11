В YouTube Studio появится возможность настраивать оформление каналов

YouTube планирует предоставить создателям контента возможность настраивать внешний вид и брендинг каналов прямо в YouTube Studio. Об этом сообщается в новом видео от Creator Insider.

Сервис также запустил новую функцию Creator Mixes, которая представляет собой персонализированные плейлисты на каналах.

Оформление канала

Новые настройки позволят авторам кастомизировать оформление канала прямо в YouTube Studio. Они смогут настраивать шаблон, брендинг и базовую информацию, чтобы она соответствовала их «творческому стилю».

Когда эти настройки станут доступны, в YouTube не уточнили.

Creator Mixes

YouTube также объявил о запуске новой функции Creator Mixes. Это персонализированные плейлисты, которые создаются из контента канала алгоритмически.

Новая функция призвана помочь пользователям ознакомиться с наиболее релевантным для них контентом канала.

При этом такие подборки более эффективны, чем плейлисты, создаваемые авторами каналов или другими пользователям, поскольку они персонализированы.

Узнать подробнее об этих нововведениях можно из видео ниже:

Напомним, что в мае YouTube обновил руководство по оценке видео для монетизации.