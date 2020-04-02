СМИ: YouTube работает над конкурентом TikTok

YouTube готовит к запуску новую ленту Shorts в мобильном приложении сервиса, которая призвана составить конкуренцию TikTok. Об этом сообщает The Information со ссылкой на свои источники.
В разделе Shorts будут содержаться короткие видео с музыкальным сопровождением, создаваемые пользователями сервиса. Выбрать подходящий саундтрек к ролику можно будет из каталога YouTube Music.
Ожидается, что новая лента станет доступна к концу 2020 года.
В пресс-службе YouTube отказались комментировать эту информацию.
По данным App Annie, за последние два года аудитория TikTok выросла на 125%. Согласно The Information, за последние 12 месяцев приложение сервиса для iOS и Android скачали около 842 млн раз, что представляет собой рост на 15% в сравнении год к году.
Напомним, что Facebook также разработал свою версию TikTok, которая получила название Lasso.
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