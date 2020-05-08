YouTube анонсировал запуск Brand Lift на ТВ-экранах и нового рекламного формата

Команда YouTube готовит к запуску Brand Lift на ТВ-экранах и новый рекламный формат для ТВ-устройств. Об этом сообщается в блоге Google Ads.

Brand Lift

Теперь опросы Brand Lift будут оптимизированы для больших экранов. Ответить на вопросы или пропустить опрос зрители смогут с помощью пульта от телевизора.

Это обновление позволит маркетологам принимать более взвешенные решения об эффективности рекламы и оптимизировать стриминговые кампании в режиме реального времени, независимо от того, что они используют для резервирования и закупки рекламы – Google Ads или Display & Video 360.

В ближайшие недели Brand Lift станет доступен для приложения YouTube, а в начале третьего квартала – для YouTube TV.

Новый формат

Ещё одним нововведением станет запуск пропускаемого формата рекламы для того контента, который транслируется на ТВ-экранах.

За последний год время просмотра YouTube на ТВ-устройствах выросло более чем на 75%, и новый формат поможет рекламодателям привлечь внимание этой аудитории.

Видеохостинг также поделился более подробной статистикой по росту времени просмотра контента на ТВ-экранах:

Напомним, что в прошлом году YouTube открыл доступ к размещению баннеров формата Masthead на экранах телевизоров.