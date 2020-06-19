YouTube тестирует новый рекламный формат Shoppable TrueView for action

YouTube тестирует новый формат видеорекламы Shoppable TrueView for action.

В рамках теста ecommerce-рекламодатели могут показывать свои товары в объявлениях формата TrueView for action.

Когда пользователи будут нажимать на иконку выпадающего меню, под видео будет выводиться подборка товаров:

По сути, этот тест объединяет баннер TrueView for action и товарные листинги TrueView for shoppinng ads. Чтобы воспользоваться новым форматом, нужно привязать аккаунт в Google Merchant Center к учётной записи Google Ads.

По данным YouTube, за последний год количество рекламодателей, использующих формат TrueView for action, выросло на 260%.

Google также запустил новый подтип рекламных кампаний – Video Action. Эти объявления будут показываться в ленте на главной странице, на страницах видео и на сайтах партнёров Google.