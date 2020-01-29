Юла запустила настройки звонков

Принадлежащий Mail.ru Group классифайд Юла разрешил своим пользователям полностью скрывать номера телефонов, разрешив, например, общение только в чате. Вызвано это тем, что публикация номера в открытом доступе иногда приводит к нежелательным звонкам и SMS.

Пользователи сервиса теперь смогут сами выбирать, как они хотят общаться с потенциальными покупателями: принимать звонки только по номеру телефона, скрыть номер и оставить только звонки внутри приложения или общаться только в мессенджере. Также настройки позволяют выбирать время, в которое будут приниматься звонки.

Функция тестировалась с конца декабря 2019 года. По итогам теста запретили все звонки и скрыли номера 10% пользователей, а дополнительно ограничили время звонков — 80%.

При этом 65% пользователей разрешили любые звонки. Процент выбравших этот вариант внутри возрастных групп пользователей растет вместе с возрастом: если среди молодежи (до 20 лет) все звонки разрешили 63%, то в категории 45+ таких пользователей более 72%.

Напомним, в ноябре 2019 года сервис объявлений Юла запустил видеозвонки. Функция внедрена для того, чтобы покупатель мог убедиться в наличии товара и оценить его качество без личной встречи или перехода в другие приложения.