Юла запускает производство видеоконтента

Принадлежащий Mail.ru Group классифайд Юла запустил производство видеоконтента для своих пользователей.

В рамках эксперимента сервис организовал серию прямых трансляций занятий фитнесом в домашних условиях — их проводит автор одного из каналов про спорт на YouTube Алексей Столяров.

Как сообщают представители сервиса, первая трансляция собрала более 11 тысяч зрителей онлайн, при этом всего трансляцию посмотрели более 180 тысяч раз.

Видеотрансляции сделаны на базе технологий видеостриминга социальной сети Одноклассники и будут доступны на отдельной странице в мобильном приложении Юлы. Пользователи смогут смотреть записи тренировок, искать товары для занятий спортом с доставкой и подбирать персональных тренеров, работающих дистанционно.

Напомним, в конце января классийфайд Юла разрешил своим пользователям полностью скрывать номера телефонов, разрешив, например, общение только в чате. Вызвано это тем, что публикация номера в открытом доступе иногда приводит к нежелательным звонкам и SMS.