Юла запустила «Торги» для быстрой продажи товаров

Принадлежащий Mail.ru Group классифайд Юла интегрировал в объявления возможность дистанционного торга.

При нажатии на появившуюся в объявлении кнопку «Торговаться», между продавцом и покупателем запускается диалог, где покупатель может предложить свою цену, а продавец — принять ее или отклонить. Кроме того, продавец может изменить цену на товар, сделав ее выше или ниже предложенной покупателем.

После того, как продавец и покупатель договорились о цене, сделка может быть завершена с помощью «Безопасной сделки» или при личной встрече. Дополнительно в рамках торга продавец может предложить сразу несколько товаров и продать их в ходе одной сделки за общую согласованную сумму.

«Торги» — опциональная возможность для пользователей Юлы: авторы объявлений могут настроить возможность торговаться в личном кабинете. Новая опция доступна в мобильном приложении и на сайте и распространяется на все категории товаров, кроме услуг, вакансий, «Авто» и «Недвижимости».

Егор Данилов, директор по продукту Юлы:

«Торги — продолжение развития Юлы как платформы социальной электронной коммерции, где покупателю и продавцу нужны удобные и понятные инструменты для совершения сделки, в том числе и для того, чтобы договориться о цене. Этот инструмент будет востребован и у продавцов, которые не хотят торговаться, и теперь могут это указать в один клик».

Напомним, в начале апреля классифайд Юла запустил производство видеоконтента для своих пользователей. В рамках эксперимента сервис организовал серию прямых трансляций занятий фитнесом в домашних условиях.